Червиченко: «Титов получал один миллион и это был потолок в «Спартаке»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о том, какой потолок зарплат был в период его президентства в клубе, а также высказал свое видение ситуации, в которой оказался полузащитник «Спартака» Роман Широков.

«Когда я руководил «Спартаком», максимальная планка зарплаты была один миллион долларов. Мы сделали такой контракт Егору Титову. Но тогда не было окладов в два-три миллиона. Женя Гинер тогда задрал планку, дав 600 тыс. долларов в год Ролану Гусеву, и Егор сказал: «Где Гусев – и где я?» Егор тогда был лучшим игроком страны. И Егор был прав, мы договорились на эту сумму.

Широков? Я почти все время на стороне игроков, но тут выгодно стать жертвой. Не понимаю, что происходит между Дмитрием Аленичевым и Леонидом Федуном. Потому что, когда тренер говорит, что игрок нужен, а потом его не ставит – это говорит об отсутствии слаженности в действиях. Какое-то тихое китайское противостояние. Надо в конце концов Аленичеву и Федуну сесть и поговорить по душам, чтобы не подставлять владельца клуба в прессе», – сказал Червиченко.