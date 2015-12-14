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    Гаврилов: «Спартак» отказался от Зинченко»

    Юрий Гаврилов, который является агентом полузащитника "Уфы" Александра Зинченко, рассказал подробности контактов с представителями столичного «Спартака».

    «Одно время предлагали его "Спартаку". Но там отказались. Сказали, что у них самих таких хватает. На тот момент Саша еще не засветился так, как надо было с их точки зрения. А когда он заиграл, стал ведущим футболистом "Уфы", все вокруг ему дифирамбы поют – тут же появился интерес», - заявил Гаврилов.

    В текущем сезоне 18-летний Зинченко провел в составе «Уфы» 15 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.12.2015 18:44
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1450108558
    этот Зинченко слишком раскрученный а ничего особенного в нем нет он чем то напоминает Ананидзе пусть Спартак купит еще одного Жано и посадит на скамейку
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    ologreds
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