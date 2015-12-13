Орлов: «Слуцкому нужно взять пример с Хиддинка»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о жеребьевке группового этапа Евро-2016. Напомним, Сборная России попала в одну группу с национальными командами Англии, Словакии и Уэльса.

«Англия на уровне сборной однозначно не выглялит такой же мощной, как на клубном уровне. У Уэльса есть Бэйл, вот с ним могут быть проблемы. Про Словакию и говорить даже нечего. Считаю, что все трое – это команды нашего уровня.

Но все будет зависить от того, как Слуцкий сумеет подготовить нашу команду к турниру.В 2012 году Адвокат поленился провести полноценные тренировочные сборы. Он надеялся, что игрокам хватит тех кондиций, которые они приобрели в национальном чемпионате. Не хватило. А в 2008 году Хиддинк не поленился. Он планомерно готовил сборную именно к матчам в группе. Рассчет Хиддинка был самым правильным. Вот и Слуцкому нужно взять с него пример. Ведь что такое футбол? Это прежде всего физическая и функциональная подготовка. Наша сборная не слабее ни Англии, ни Уэльса, ни Словакии, но она должна правильно подготовиться, чтобы добиться какого-нибудь приемлемого результата», - сказал Орлов.