Тарханов: «У Уэльса есть Бэйл, у Словакии есть Гамшик, а у нас таких футболистов нет»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился своим мнением о результатах жеребьевки группового этапа Евро-2016. Напомним, сборная России попала в группу В и сыграет с национальными командами Англии, Словакии и Уэльса.

«На старте лучше было бы сыграть со сборной Уэльса или Словакии, а не с англичанами. Потому что мы затратим много сил, а после этого матча надо суметь восстановить команду - с учетом того, что большой ротации игроков у нас нет, особенно в обороне. А у достаточно большой группы футболистов возраст уже довольно приличный. И вопрос восстановления будет одним из ключевых, как показал предыдущий чемпионат Европы. Ведь первую игру мы тогда провели великолепно, а потом пошли по снижающей. Многое предопределит результат первой игры - если будет положительный результат, даже ничья, эмоции у всей команды будут позитивными

У англичан хорошая команда - есть и опытные футболисты, и молодые игроки. И на чемпионате мира-2014 они выглядели достаточно неплохо, и хорошо прошли отбор к чемпионату Европы, одержав 10 побед. У них очень сильная атакующая группа игроков во главе с Уэйном Руни и Рахимом Стерлингом. Сбалансированная команда у сборной Уэльса - один Гарет Бэйл чего стоит, ведущий игрок мадридского "Реала". Также как и Марек Гамшик в сборной Словакии - ведущий игрок "Наполи". А у нас футболистов такого уровня нет, и многое будет решать, как наша команда подготовится к чемпионату Европы», - отметил Тарханов.