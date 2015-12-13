«Валенсия» пыталась пригласить Гиггза

Испанская «Валенсия», прежде чем подписать контракт с новым главным тренером команды Гарри Невиллом, пыталась пригласить на пост наставника Райана Гиггза, который сейчас выполняет функции помощника главного тренера в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что Гиггза, как и Невилла с владельцем испанского клуба Питером Лимом связывают несколько совместных бизнес проектов, в том числе клуб «Сэлфорд Сити», выступающий в одной из низших лиг Англии. И, как сообщает источник, именно валлиец рассматривался Лимом в качестве приоритетного варианта на пост наставника «Валенсии». Невилл же был назначен после отказа Гиггза возглавить «летучих мышей».