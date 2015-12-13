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    Ташуев: «Английский стиль футбола всегда был удобен нам»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Евро-2016. Напомним, на этой стадии турнира сборной России предстоит встретиться с командами Англии, Словакии и Уэльса.

    «Английский стиль футбола всегда был удобен нам, особенно для советских команд. Но сегодня футбол изменился. И в Англии, и в Уэльсе есть техничные футболисты, а у первых еще и молодые звезды, например, Рахим Стерлинг», – говорит Ташуев.

    По мнению наставника, залогом успеха для сборной России станет функциональная готовность игроков.

    «У нашей команды очень много опытных футболистов и не так много молодежи. Нужно будет хорошо подготовиться, и в первую очередь в физическом плане. Если команда хорошо будет готова в функциональном плане, то есть большие шансы пройти дальше. Все соперники у нас боевые, поэтому кроме креативной составляющей понадобятся бойцовские качества и работоспособность. Группа интересная, непростая, но проходимая».

    Ташуев считает, что россиянам по силам занять второе место в группе.

    «Думаю, что второе место вполне возможно. Для первого понадобится удача. У успеха есть много слагаемых, и все факторы должны сложиться. В матче с Англией будут нервничать обе сборные. Необходимо будет серьезно настроиться, это главный соперник. Нужно к первой встрече подходить в боеготовности, а потом только увеличивать в работоспособности за счет набора игровой формы».

    Источник: Euro-football.ru

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    13.12.2015 00:55
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