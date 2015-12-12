Мутко: «До 15 декабря определимся с местом базы»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России до 15 декабря определится с местом, где будет базироваться на чемпионате Европы-2016 во Франции. Кроме того, он отметил, что игроков ожидают хорошие премиальные.

«Что касается базы – у нас есть три варианта и время до 15 декабря, чтобы определиться окончательно. Билетная программа будет обсуждена чуть позже. Что касается премиальных игрокам – никто не будет обижен. Все будет хорошо. Сейчас самое главное, что наши болельщики заслужили поехать на чемпионат Европы, и они там окажутся», – рассказал Мутко.