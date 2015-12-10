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    Сафонов: «Кокорин – не игрок уровня «Арсенала»

    Футбольный агент Алексей Сафонов не верит, что нападающий «Динамо» Александр Кокорин подойдет «Арсеналу».

    «В Англии он может заиграть, но мне не верится, что именно в «Арсенале». Вариант с лондонцами - это тот случай, когда уровень команды на порядок выше уровня игрока... Я думаю, что он в итоге окажется в среднем британском клубе, таком как «Суонси» или «Вест Хэм», - сказал Сафонов.

    Ранее появилась информация о том, что лондонский «Арсенал» возобновил переговоры по Кокорину.

    Источник: Известия

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    10.12.2015 18:20
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    Комментарии (15)
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    Loko_Roma
    1449765372
    Зачем Венгеру нап, который забивать не умеет?
    Ответить
    fadda
    1449766788
    У нас какое-то раздутое отношение к нашим футболистам.Кроме того,что они наши,у них никаких других преимуществ нету. Когда Кокорин последний раз демонстрировал стабильную игру?Может вообще кто-то вспомнить?Вот-вот.И тут вдруг Арсенал,с чего такая радость то? Последнее поколение,которое было конкурентно в Европе это поколение Евро2008 (Жирков,Аршавин,Павлюченко).Зр
    я они поехали конечно в лучшие клубы Англии.Тот же Жирков мог заиграть фактически в любом клубе Европы,очень талантливый был.Но это уже история. А из нынешних,ну не знаю.Но Кокорин это не уровень Арсенала-это факт.
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    Frozzen
    1449766844
    В средних британских клубах есть нападающие получше Кокоры
    Ответить
    ruverzema29rus
    1449766958
    Слишком ленив и самодоволен для Англии. Там таких не любят и играть не дадут!
    Ответить
    Hiddink95
    1449777769
    ну почему же не уровень Арсенала?) ...Тульскому Арсеналу он может и мог бы подойти)
    Ответить
    Garrincha58
    1449777908
    кто же его так пиарит и зачем неужели Венгер такой тупой
    Ответить
    Legion-o
    1449778299
    Блин, да заберите его хоть кто-нубудь уже! Он не стоит даже толики того внимания, что ему уделяют!!!
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    Дима1960
    1449785106
    Сафонов вы не футбольный агент мирового уровня.
    Ответить
    borsch123
    1449839168
    Кокорин-не игрок.
    Ответить
    ologreds
    1694996622
    numo451528
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