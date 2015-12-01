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    • Дунга: «Я не собираюсь возиться с Халком и Марсело, как с детьми»

    Дунга: «Я не собираюсь возиться с Халком и Марсело, как с детьми»

    Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга прокомментировал свое решение не вызывать нападающего «Зенита» Халка и защитника «Реала» Марсело на ближайшие матчи национальной команды. Наставник не считает, что поступил с этими футболистами жестоко.

    «Нет. Я поступил справедливо, исходя из своего видения игры. Я откровенно говорю футболистам, что им необходимо доказывать, что они достойны выходить на поле. Не собираюсь возиться с ними, как с детьми. Мне нужны победы, а не оправдания», – говорит Дунга.

    Источник: Terra

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    01.12.2015 23:58
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    Комментарии (8)
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    Red-White Sakhalin
    1449020219
    Вот это поворот..
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    С-Пб on-line
    1449037780
    Как травмированные появятся из основного состава, заговорит по-другому
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    Gold of Spartak
    1449043570
    Просто ротирует. И как раз "типо" воспитывает. Якобы не зазнавайтесь
    Ответить
    FanatSerj
    1449044561
    Черчесова включил...
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    zenit747
    1449046468
    Хах, лол, половина состава никчемных ноунеймов, а игроков, приносящих результат и пользу в своих клубах, ему не нужны.. Прям как история Дзюбы и Капелло
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    Drunkeschon
    1449071872
    ДЭБИЛЪ=)
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    Garrincha58
    1449124309
    ну в принципе его понять можно ведь в сб.Бразилии на каждое место по несколько игроков и Халк возможно не устраивает его тк Халк не самый крутой в Бразилии это мы тут его вознесли до небес и то только за ЛЧ а в ЧР он не очень как и вся команда тоесть захочет играет захочет нет Марсело уже не молод есть у них и молодые не хуже защитники
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    ologreds
    1694996678
    numo450608
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