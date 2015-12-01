Линдегаард может быть дисквалифицирован ФА за фотографию в Instagram

Вратарь «Вест Бромвича» Андерс Линдегаард может быть оштрафован и дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии за пост, опубликованный в социальной сети Instagram.

Запись на странице Линдегаарда стала ответом на слова Уэйна Руни, который ранее заявил, что датчанин является последним человеком, с которым Руни хотел бы застрять в лифте. Датский вратарь выложил в своем Instagram провокационную фотографию, подпись к которой гласит: «Так вот почему ты не хочешь застрять со мной в лифте, паренек?».

Рассмотрением этого инцидента занимается дисциплинарная комиссия ФА.