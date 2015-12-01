Перейра: «Дожали соперника за счет игры низом»

Хавбек "Краснодара" Маурисио Перейра отметил, что игроки, вышедшие на замену в матче 17-го тура Премьер-лиги с "Ростовом" (2:1) помогли команде добиться положительного результата во встрече.

«Я считаю, что в обоих таймах мы хорошо контролировали мяч. Создавали моменты и в первом тайме тоже. Во втором тайме на поле вышли Вандерсон, Лаборде, Жоаозиньо, которые поменяли лицо команды.

У нас была установка играть низом, что нам и помогло. Мы не отчаивались и дожали соперника», – сказал Перейра.