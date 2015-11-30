Арустамян: «Конте хотел бы поработать в России и может возглавить «Зенит»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что «Зенит» вновь намерен пригласить на пост главного тренера зарубежного специалиста после того, как клуб покинет нынешний наставник Андре Виллаш-Боаш.

«Для «Зенита» уже сейчас самое время думать о будущем главном тренере. Идеальный кандидат — Карло Анчелотти. С ним были активные переговоры, но они далеки от завершения. Сам Карло хотел бы продолжить карьеру в Европе. Может появиться кандидатура Конте, у которого летом истекает контракт с итальянской футбольной федерацией. Сам Конте хотел бы работать в России, и он уже даже был близок к тому, чтобы возглавить «Спартак». По старой памяти некоторые агенты предлагают «Зениту» даже кандидатуру Адвоката, но я в это совсем не верю. Еще есть и Семак, и Бердыев, но клуб нацелен на зарубежного специалиста», – говорит Арустамян.