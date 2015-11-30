Сафонов: «Все будет зависеть от того, появится ли на поле Карадениз»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов дал свой прогноз на матч 17-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Рубин« будет принимать в Казани «Спартак«.

«Мой прогноз: 1:2. Поставлю на красно-белых, но в этом матче все будет зависеть от того, появится ли на поле Гекдениз Карадениз. Да и «Рубин» после еврокубков будет не таким свежим, как гости из Москвы. В концовке чемпионата это сказывается», – сказал Сафонов.

Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Спартак» состоится в понедельник, 30 ноября, в 19:15 по московскому времени.