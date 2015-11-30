Сафонов: «Краснодару» надо подтягиваться вверх в турнирной таблице»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов дал свой прогноз на матч 17-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» будет принимать на своем поле «Ростов».

«Мой прогноз: 2:1. «Краснодару» надо сейчас подтягиваться вверх в турнирной таблице, чтобы по итогам сезона попасть в еврокубки. «Ростов» – это крепкая команда, но вряд ли она наберет очки на выезде. «Быки» дома всегда показывают футбол хорошего уровня», – сказал Сафонов.

Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ростов» состоится в понедельник, 30 ноября, в 19:00 по московскому времени.