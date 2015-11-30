Гаджибеков: «Хочется побеждать чаще»

Защитник «Анжи» Али Гаджибеков уверен, что его команда способна выбраться со дна турнирной таблицы, если будет показывать такой же футбол, как в матче с ЦСКА.

«Эмоции положительные. Сыграли вничью с лидером, чемпионом. Хотя у ЦСКА в последних играх в Лиге чемпионов и в чемпионате дела не идут. Проигрывая после первого тайма, на второй мы вышли уже с другим настроением. Забили, могли забить еще. Конечно, есть горечь: хочется побеждать чаще. Нам сейчас очки очень нужны. Могли и сегодня добиться победы, были моменты во втором тайме. Но все равно ничья – положительный результат для нас.

В раздевалке в разговор был, главный тренер настроил. И ребята все понимали, что первый тайм мы провели не лучшим образом. ЦСКА все контролировал. У нас была тактика – ловить на контратаках, и вся команда села в оборону. При счете 0:1 нам уже надо было атаковать, создавать моменты, которых в первом тайме мы практически не имели, поэтому во втором тайме вышли заряженными просто биться – за каждый мяч, за каждый кусок поля. Отсюда и результат.

У нас ведь новая команда вступала в сезон. Где-то нам не везло, где-то мы допускали ошибки. Сейчас ребята уже сплотились, стали лучше друг друга понимать, и в последних наших играх это видно. Самое важное – не допускать нелепых ошибок сзади. И сейчас мы справляемся с этой задачей, поэтому появились результаты.

Из нашей ситуации, конечно, нужно выбираться, и мы в состоянии из нее выбраться. У нас очень хорошая команда. Конечно, легких игр не будет. Но если на всех будем настраиваться так же, как на лидеров, очки придут, и мы выберемся из этой ситуации», – сказал Гаджибеков.

Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – ЦСКА закончился со счетом 1:1.