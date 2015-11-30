Набабкин: «У нас накопилась усталость»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что у игроков его команды накопилась усталость с начала сезона. Это и не позволило одолеть «Анжи» в 17-м туре Премьер-лиги.

«Само собой, мы разочарованы тем, что не набрали три очка. После неудачной серии хотели добиться положительного результата и выиграть. К сожалению, не получилось. Во втором тайме немного сбавили обороты. Много теряли мяч, делали неточные передачи. Много факторов повлияло.

Усталость накопилась. Провели очень много игр практически одним и тем же составом. Естественно, многие устали», – сказал Набабкин.

Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – ЦСКА закончился со счетом 1:1.