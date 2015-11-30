«Наполи» - «Интер». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 14-го тура Серии А «Наполи» примет «Интер». Это первая встреча команд в этом сезоне. В прошлом году обе встречи закончились одинаково – 2:2.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Наполи" - "Интер". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 23:00. Не пропустите!