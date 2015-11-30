«Динамо» – «Локомотив». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги состоится московское дерби: «Динамо» примет на «Арене Химки» «Локомотив».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Локомотив». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 19:00. Не пропустите!