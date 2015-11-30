Евдокимов: «Никто такого от «Газовика» не ожидал»

Главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов считает, что его команда превзошла себя в матче 24-го тура первенства ФНЛ с «Арсеналом» (4:1)

«Поздравляю всех с окончанием этой части сезона. Мы хорошо прошли этот отрезок. Никто, наверное, не ожидал, что «Газовик» так выступит, в том числе и мы. Что касается этой игры, то было очень сложно готовиться, потому что знали, что у «Арсенала» будет много изменений в связи с травмами и дисквалификациями. Готовились к одной тактике, они сыграли по другой. Тактика с пятью защитниками нам очень удобна, поэтому на первых минутах и было полное преимущество – они, наверное, не знали, что делать. Единственный момент – когда наша команда немножко подуспокоилась и перестала играть: после того как забили, преимущество перешло к «Арсеналу». И они гол забили – как всегда, нам забивают со стандартов. В перерыве поговорили, сделали коррективы, и в целом во втором тайме было полное преимущество – и в борьбе, и по моментам, и по игре. Ребята прибавили в борьбе, в обороне, в подборах и, самое главное, в подборах мяча и точности передач. И спокойно, на мой взгляд, мы их обыграли», - сказал Евдокимов.