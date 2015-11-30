Моуринью: «Коста должен ценить, что во всех играх выходил в старте»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал решение не выпускать на поле нападающего Диего Косту в матче 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

«Мы оставляли в запасе капитана, Ивановича, Кэйхилла, который является вице-капитаном сборной Англии, Фабрегаса, Педро, Оскара, лучшего игрока сезона, Азара, поэтому Диего должен оценить то, что во всех этих играх он выходил в старте. Сегодня мы выбрали такую стратегию на матч и, как показала практика, не ошиблись. Если бы мы выиграли со счетом 1:0 или 2:0, нашу игру назвали бы превосходной. Конечно, ничья — более скромный результат, но я уверен, что нашу игру оценят по достоинству».

С точки зрения физических кондиций у Диего все в порядке. Он ежедневно работает на тренировках и сохраняет позитивный настрой. Я не жду, что, оказавшись на скамье запасных, футболист начнет прыгать и петь от радости. Ни один топ-игрок не будет доволен тем, что останется в запасе, и это нормально. Отправляясь на разминку, Диего уже был готов вступить в игру. У нас с ним отличные отношения», – подчеркнул Моуринью.