Гранквист: «Однозначно обязаны побеждать «Ростов»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова».

«Это дерби. Опять же, нам надо набрать в каждой этой встрече по три очка, чтобы в следующем году продолжать турнир в компании лидеров.

«Ростов» действует от обороны. Все одиннадцать игроков находятся за линией мяча. Они делают ставку на контратаки. Поэтому в игре с ними нам необходимо соблюдать баланс между атакой и обороной.Надо быть очень внимательными, потому что «Ростов» очень серьезная команда. Надо играть в наш атакующий футбол, делать много перепасовок. Мы, конечно, посмотрим, какие козыри имеет наш соперник, но прежде всего, будем стараться навязать «Ростову» свою игру.

Мы играем дома. Мы обязаны выигрывать. Здесь мы однозначно обязаны взять три очка», – сказал Гранквист.