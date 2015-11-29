Радимов: «Изначально было понятно, что «Зенит-2» будет бороться за выживание»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о поражении от «Шинника» (0:4) в матче ФНЛ. По словам специалиста, ярославская команда заслуженно победила в сегодняшней встрече.

«Вдесятером что-то изменить было очень трудно, но это заслуженная победа хозяев. После такой игры трудно подводить итоги первой части сезона. Но нужно рассказывать всe как есть. У нас было очень много хороших матчей, и я не думаю, что сегодняшний матч перечеркнeт всю ту работу, которая была проделана за полгода. Мы оказались в зоне вылета, и то, что мы будем бороться за выживание, было понятно изначально, – сказал он.