«Эйбар» – «Реал». Смотреть онлайн

После крупного поражения в класико от «Барселоны», каждый матч мадридского «Реала» вызывает повышенный интерес. Наставник команды Рафаэль Бенитес и все футболисты сейчас находятся под огромным давлением и пристальным вниманием, любая осечка может породить новые разговоры и споры на тему отставки тренера или продажи того или иного футболиста. Соперник при этом у «сливочных» в 13 туре чемпионата Испании далеко не самый приятный, набравший в этом сезоне неплохую форму «Эйбар», который на своем поле в этом сезоне проигрывал лишь однажды.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 18:00 по московскому времени. Не пропустите!