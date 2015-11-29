Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко: «Турецкие компании продолжат строить стадионы в России к ЧМ-2018»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что компании из Турции продолжат строить спортивные объекты в России к чемпионату мира-2018 согласно трудовым договорам. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин запретил работодателям с 1 января 2016 года нанимать работников из числа граждан Турции.

    "У всех (проектов по строительству стадионов) российские подрядчики. В каких-то проектах на субподрядах могут быть и турецкие компании. И если у них есть контракты, они будут продолжать работать. Привлекаться далее они не будут, но пока действует соглашение, никаких его пересмотров не будет", - сказал функционер.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2015 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 29 ноября 2015, 18:11

      продолжат то они продолжат строить,только вот с мыслью о мести за то что обвинили их якобы не за что,да еще и отношения разорвали.И как бы потом плоды их деятельности не рухнули в одночасье...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11