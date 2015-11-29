Бенитес: «Если мы будем делать то, что умеем, «Реал» выдаст новую беспроигрышную серию»

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес в преддверии матча 13 тура чемпионата Испании против "Эйбара" выразил уверенность в том, что команда находится на правильном пути.

«Выводы и анализы получаются довольно позитивными, потому что мы хотели увидеть реакцию на поражение в класико и мы увидели ее. С «Шахтером» мы достаточно большой отрезок времени смотрелись хорошо, команда владела мячом, забила голы и четко сыграла в обороне. Затем мы допустили некоторые ошибки, но я думаю, что они достаточно легко поддаются анализу, и я верю в то, что мы сможем решить их путем увеличения концентрации.

«Эйбар» в хорошей форме, играть на их стадионе тяжело. Игра против «Шахтера» показала, что мы способны забить четыре мяча на выезде против сильной команды. Если мы будем делать то, что умеем, мы снова можем не проигрывать 14 матчей подряд, как было до этого», - сказал Бенитес.