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  • Любительский клуб из Нижегородской области приглашает Игоря Денисова

Любительский клуб из Нижегородской области приглашает Игоря Денисова

29 ноября 2015, 12:35
20

Любительский футбольный клуб "Семенов" из Нижегородской области выступил с обращением к полузащитнику московского "Динамо" Игорю Денисову. По сообщениям ряда СМИ, из-за конфликта с медицинской службой игрок не выйдет на поле в этом году в составе "Динамо" и, вероятно, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

"Зимняя пора - время переходов. А один из самых обсуждаемых и скандальных игроков РПЛ Игорь Денисов, кажется, снова ищет команду. Итак, пять причин, по которым Денисову лучше бы перейти в ФК "Семенов".

1. Новостями о Денисове заполняют ленту все новостные сайты. Перейдя в наш клуб, о нем сразу забудут. Напишут о громком переходе, и, пожалуй, все.

2. Играя за нашу команду, перед Денисовым не встанет вопрос, ехать в сборную или нет. Вызов просто не придет. Не на что приходить.

3. В "Семенове" нет такого раздражителя, как зарплата Халка. В "Семенове" вообще нет зарплат. Нет денег - нет проблем.

4. В "Семенове" даже теоретически не может быть долгов по зарплате, как в "Динамо" (см. п.3).

5. В нашей команде Денисова уже не сошлют в дубль. Ввиду его отсутствия", - говорится в заявлении на официальной странице семеновского клуба ВКонтакте.

В нынешнем году ФК "Семенов" занял 5-е место в Первенстве Нижегородской области и дошел до стадии 1/4 финала Кубка области.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Денисов Игорь
Комментарии (20)
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SIG
1448791794
Креативно ))
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Виталий1
1448792106
Зачёт!!!! :)
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ЖОРРО
1448793027
Молодцы)
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ЖОРРО
1448793089
ФК "Олень и Дрова" пополнился новым игроком)
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FanatSerj
1448797746
хорошо протроллили Игорька)))
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monser08
1448799913
Вот повезло Игорёхе, дураком будет если откажется.
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Диктор
1448802085
Вообще просто красавцы.
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андрей андреев
1448803016
И герб будет новый-Денисов с рогами
Ответить
18JG
1448803158
10 баллов за юмор!)
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sined1951
1448831765
Зачем писать такую херню! Лучше бы больше помещали аналитических статей о прошедших матчах. Например разобрали бы причины поражения Зенита в матче с Тереком. Прошло больше суток, а статьи с анализом нет. Вопрос к админу: вы футбольный портал или "жолтенький" сайтик?
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