Любительский клуб из Нижегородской области приглашает Игоря Денисова

Любительский футбольный клуб "Семенов" из Нижегородской области выступил с обращением к полузащитнику московского "Динамо" Игорю Денисову. По сообщениям ряда СМИ, из-за конфликта с медицинской службой игрок не выйдет на поле в этом году в составе "Динамо" и, вероятно, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

"Зимняя пора - время переходов. А один из самых обсуждаемых и скандальных игроков РПЛ Игорь Денисов, кажется, снова ищет команду. Итак, пять причин, по которым Денисову лучше бы перейти в ФК "Семенов".

1. Новостями о Денисове заполняют ленту все новостные сайты. Перейдя в наш клуб, о нем сразу забудут. Напишут о громком переходе, и, пожалуй, все.

2. Играя за нашу команду, перед Денисовым не встанет вопрос, ехать в сборную или нет. Вызов просто не придет. Не на что приходить.

3. В "Семенове" нет такого раздражителя, как зарплата Халка. В "Семенове" вообще нет зарплат. Нет денег - нет проблем.

4. В "Семенове" даже теоретически не может быть долгов по зарплате, как в "Динамо" (см. п.3).

5. В нашей команде Денисова уже не сошлют в дубль. Ввиду его отсутствия", - говорится в заявлении на официальной странице семеновского клуба ВКонтакте.

В нынешнем году ФК "Семенов" занял 5-е место в Первенстве Нижегородской области и дошел до стадии 1/4 финала Кубка области.