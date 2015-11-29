Бегович: «С уважением отнесусь к любому решению тренера»

Голкипер «Челси» Асмир Бегович заявил, что не думает о скором возвращении Тибо Куртуа, который может занять место боснийца в основном составе синих. Напомним, Куртуа уже начал тренироваться после восстановления от травмы и скоро сможет принимать участие в официальных матчах.

«Я не думаю об этом слишком много, я сосредоточен на следующих играх. Мое дело – вносить вклад в победы команды и быть хорошим товарищем для партнеров. Когда вернется Куртуа, главный тренер будет принимать решение, но я с уважением отнесусь к любому из них», – отметил Бегович.