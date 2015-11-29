Папаев: «Кротов не будет лишним в «Спартаке»

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Спартака» Виктор Папаев считает, что красно-белым необходимо вернуть нападающего «Уфы» Вячеслава Кротова обратно в команду, воспользовавшись первоочередным правом выкупа футболиста у клуба из столицы Башкортостана в течение двух трансферных периодов.

«Я вообще сначала удивился, когда Кротова отдали в «Уфу». Конечно, это право тренерского штаба во главе с Аленичевым, который пришeл перед этим сезоном. Но Якин отдавал Вячеславу предпочтение, ставил его в стартовый состав и была надежда, что время работает на него и он сможет закрепиться. Тем более в тот момент с нападающими в команде было не густо. Как жизнь показала, есть с этим проблемы и сейчас. Поэтому я бы согласился с вариантом возвращения Кротова в «Спартак». Если бы это зависело от меня, я бы выкупил его обратно у «Уфы».

У «Спартака» никогда не было такой ситуации, в которой команда оказалась сейчас в линии атаки. Потому что на самом деле там просто играть некому. Так что если говорить о возвращении Кротова, то я двумя руками за. Более того, я думаю, что так и будет. Не исключаю, что зимний подготовительный этап он уже начнет в составе «Спартака», если только Аленичев на нем совсем крест не поставил. По крайней мере Вячеслав не будет лишним, а дальше по ходу пьесы будет видно. К тому же в «Уфе» он получил не только игровую практику, но и определенную закалку. А с учетом лимита ему будет легче сейчас закрепиться в «Спартаке», – сказал Папаев.