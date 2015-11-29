Кононов: «Не отказался бы от Измайлова и Широкова»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о трансферных планах команды в зимнее межсезонье.

— Выход в стадию плей-офф Лиги Европы как-то изменил ваши планы в зимнее трансферное окно?

— Приобретения у нас зимой будут, но они не станут носить масштабный характер.

— Роман Широков и Марат Измайлов в прошлом сезоне очень помогали команде. Нужны ли они еще «Краснодару»?

— Да. Безусловно, я бы не отказался от этих футболистов. И Марат, и Роман здорово помогли в прошлом году. Но я не могу сказать, присоединятся ли эти игроки к нам зимой.