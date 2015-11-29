Желудков: «Зенит» не хочет играть в чемпионате, ведь в Лиге чемпионов премиальные выше»

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Юрий Желудков не понимает, почему игроки его бывшей команды в Лиге чемпионов демонстрируют более содержательную игру, чем в чемпионате России. Напомним, «Зенит» в матче 17-гор тура РФПЛ в гостях уступил «Тереку» со счетом 1:4.

«Наверное, «Зенит» просто не хочет играть. Ведь так нельзя постоянно играть в футбол. Вся команда в матче с «Тереком» ходила пешком, хотя футболисты были хорошо подготовлены к матчу. Не знаю, почему «Зенит» в Лиге чемпионов выступает лучше, чем в российском чемпионате. Наверное, премиальные там больше», — сказал Желудков.