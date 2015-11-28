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  • Мутко: «Возможно, внесем поправки об использовании микрофона в регламент»

Мутко: «Возможно, внесем поправки об использовании микрофона в регламент»

28 ноября 2015, 23:10
21

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко дал свою оценку словам главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша в адрес судей после матча 17-го тура РФПЛ против «Терека» (1:4).

«Ничего такого Боаш-то не сказал, а вы начинаете наговаривать. Ну, сказал, что судье опыта не хватило. Действительно, Сергей Иванов — молодой арбитр. Ничего страшного не произошло. Эмоции португальца могу понять. Если бы вы 1:4 проиграли, что бы вы говорили тогда? Конечно, скажете еще и не такое. Я уже давно в футболе и многое помню», – говорит Мутко.

Также чиновник прокомментировал удаление Алексея Евсеева.

«Вы видели, какое удаление? Человек со всего маху врезался. Однозначно красная карточка, что здесь обсуждать. Понятно, что мальчишка молодой вышел, глаза горят, хотел помочь команде».

По мнению главы РФС, отношение Виллаш-Боаша к делу может быть примером для других наставников.

«Хороший тренер Виллаш-Боаш — переживает за все. Он дает интервью, и у него глаза горят. Португалец душой и телом работает. Я тертый калач – разных тренеров видел. Одни команду бросали, другие в раздевалку не заходили. В данном случае нужно с уважением относиться ко всем участникам матча. Человек переживает за команду. Дай бог, чтобы все такие были. Да, может, опыта, и правда, где-то не хватило, но Иванов у нас растущий, перспективный судья. Вошел в список ФИФА. Он старался объективно судить – это точно».

Также Мутко прокомментировал выкрики Рамзана Кадырова в микрофон во время матча.

«Что не запрещено, то можно. В регламенте по этому поводу ничего нет. Мы дальше, возможно, внесем поправки по данному вопросу. Но сейчас по действующему регламенту это не запрещено. Это равносильно барабанам на трибунах. Мы были с вами на матче Молдавия – Россия. Это здесь Рамзан один кричал, а там все 90 минут человек триста кричали: «Русские — …». И что-то никто не возмущался. А он кричит: «Молодцы», «Вперед».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Виллаш-Боаш Андре Мутко Виталий
Комментарии (21)
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alp
1448741649
Боаш мужик. Но проигрывать не умеет. И не Зенитовский от тренер...
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FCTG095
1448742394
Ну если это Тереку помогает,ты сука конечно запретишь и это!!!!!!!!!
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тоширо
1448744383
мне кажется на каждом стадионе надо подогревать болел в микрофон. а то иногда такая тишина,как будто бы и нет никого)))
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Diak_horse
1448748560
Ну вот, честно! А что ныть-то????Ведь счет не 1-0, и не 2-1........счет 4-1!!!!4-1, Карл!!! Боаш - это главный персонаж, олицетворяющий мальчишку, конца 90х.....которой, вроде "рубаха-парень", а на самом деле все считают его нытиком, но отписать из "компании" никто не может.....вроде и "нормальный парень он", а на День Рождения никто не ЗОВЕТ...
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Сармат Ростов
1448775900
Кадыров от всей души болеет!!! А посмотрите на игре на Смородскую-Федуна-Гинера, и пр. Сидят, как в палате лордов, никаких эмоций... А Роман отжигает по полной!!! Молодца!!!
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Arsenal-Zenit1994
1448782589
Ебать, Кадыра дрочеры собрались, иди на хуй!
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15426378s
1448782935
это не как не отразится на игры ф/к. Терек на своем стадионе Ахмат Арена.
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Виталий1
1448792323
Вообще-то Зенит мог это "Молодцы! Вперёд!" отнести и на свой счёт и начать нормально играть.
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headdevil
1448793540
Предлагаю Бомбадиру написать статью о том, как Боярский кричит "Каналья!" на матчах Зенита =)
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Legion-o
1448800705
Если обьективно, без эмоций, то у Зенита наиболее слабое место это Лодыгин!
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