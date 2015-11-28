Мутко: «Возможно, внесем поправки об использовании микрофона в регламент»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко дал свою оценку словам главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша в адрес судей после матча 17-го тура РФПЛ против «Терека» (1:4).

«Ничего такого Боаш-то не сказал, а вы начинаете наговаривать. Ну, сказал, что судье опыта не хватило. Действительно, Сергей Иванов — молодой арбитр. Ничего страшного не произошло. Эмоции португальца могу понять. Если бы вы 1:4 проиграли, что бы вы говорили тогда? Конечно, скажете еще и не такое. Я уже давно в футболе и многое помню», – говорит Мутко.

Также чиновник прокомментировал удаление Алексея Евсеева.

«Вы видели, какое удаление? Человек со всего маху врезался. Однозначно красная карточка, что здесь обсуждать. Понятно, что мальчишка молодой вышел, глаза горят, хотел помочь команде».

По мнению главы РФС, отношение Виллаш-Боаша к делу может быть примером для других наставников.

«Хороший тренер Виллаш-Боаш — переживает за все. Он дает интервью, и у него глаза горят. Португалец душой и телом работает. Я тертый калач – разных тренеров видел. Одни команду бросали, другие в раздевалку не заходили. В данном случае нужно с уважением относиться ко всем участникам матча. Человек переживает за команду. Дай бог, чтобы все такие были. Да, может, опыта, и правда, где-то не хватило, но Иванов у нас растущий, перспективный судья. Вошел в список ФИФА. Он старался объективно судить – это точно».

Также Мутко прокомментировал выкрики Рамзана Кадырова в микрофон во время матча.

«Что не запрещено, то можно. В регламенте по этому поводу ничего нет. Мы дальше, возможно, внесем поправки по данному вопросу. Но сейчас по действующему регламенту это не запрещено. Это равносильно барабанам на трибунах. Мы были с вами на матче Молдавия – Россия. Это здесь Рамзан один кричал, а там все 90 минут человек триста кричали: «Русские — …». И что-то никто не возмущался. А он кричит: «Молодцы», «Вперед».