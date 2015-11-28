Бабаев: «Мы готовы предложить Шемберасу одну из тренерских должностей»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что бывший игрок армейцев Дейвидас Шемберас, недавно завершивший игровую карьеру, может получить одну из должностей в структуре московского клуба.

«Дейвидас сейчас не в России, а мы всем нашим футболистам готовы предложить попробовать себя в качестве тренеров детско-юношеской академии, селекционеров. Понятно, что для этого нужно иметь навыки и лицензию, но у нас так многие работают, чему мы очень рады. Так что тут все зависит от Дейвидаса. На тему его работы в структуре клуба предметного разговора не было. Но, зная профессиональное отношение Дейвидаса, он на любом поприще может добиться успеха.

Что касается мероприятий, посвященных завершению карьеры Дейвидаса, то на новом стадионе, возможно, мы что-то общее устроим для футболистов, которые, как и Дейвидас, на протяжении долгих лет славили армейский клуб», – заявил Бабаев.