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    Кадыров: «Для «Терека» нет авторитетов и непобедимых клубов»

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился эмоциями от матча 17-го тура, в котором грозненский "Терек" разгромил петербургский "Зенит" (4:1).

    "Наша команда еще раз доказала, что для нее в футболе нет авторитетов и непобедимых клубов! Глубоко заблуждаются те, кто говорят, что изучили "Терек", его тактику и манеру игры. Наши ребята способны в самый сложный момент мобилизовать все силы, обыграть самую сильную команду. Наблюдать за ходом матча было одно удовольствие.

    Митришев открывает счет, Рыбус – увеличивает. "Зенит" забивает ответный гол. И Митришев повторно поражает ворота "Зенита"! Под занавес Рыбус забивает свой второй гол в матче! Молодцы! Мы вами гордимся! Команда обещала, что сегодня выиграет и посвятит победу дню рождения министра по физической культуре и спорту Хасмагомеда Хизриева! Слово с честью сдержали", - написал Кадыров в Instagram.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 20:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 29 ноября 2015, 00:54

      Я соглашусь с Кадыровым только после выигранного матча с Мордовией.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11366

      alp 28 ноября 2015, 23:22

      правильно. Гранду проиграть не позорно. А порвать его почетно. Так что терять нечего. Терек сегодня победу более чем заработал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 ноября 2015, 23:16

      К Дню Рождения министра)))) Анекдот новый

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 28 ноября 2015, 20:53

      А кто такой Кадыров?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      FCTG095 > Kollljan 28 ноября 2015, 21:22

      Пресс атташе

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      тоширо > Kollljan 28 ноября 2015, 22:59

      диктор стадиона)

      5
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