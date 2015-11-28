Аллегри: «Матч с «Палермо» будет тяжелым»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура итальянской Серии А против «Палермо», который состоится завтра, 29 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени. По словам специалиста, его команда должна подойти к этой встрече с высоким уровнем внимания и концентрации.



«Этот матч будет очень тяжелым. «Палермо» будет сильно стараться, их поддержат страстные фанаты. Победа над «Ювентусом» – это всегда что-то особенное для соперников. В Серии А мы сейчас находимся в роли догоняющих, поэтому нам важно продолжать побеждать и подниматься в турнирной таблице.



Мы провели хороший матч против «Манчестер Сити», но все понимают, что нам нужно продолжать работать, чтобы стабильно показывать хороший футбол. Первое место в группе позволит нам избежать сильнейших команд Европы в плей-офф Лиги чемпионов», – сказал Аллегри.