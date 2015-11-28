Аверьянов: «Поле в Самаре неплохое, но дренажная система там плохая»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Аверьянов после матча волжан с «Амкаром» (0:0) в рамках 17-го тура РФПЛ поделился мнением о качестве газона на стадионе «Металлург» в Самаре.

«Само по себе поле в Самаре неплохое. Просто там плохая дренажная система. Там все переделывали после той грязной игры с «Локомотивом», которую многие до сих пор помнят. Тогда была такая погода, что все таило. А потом все промерзло, и «дренажку» пришлось переделывать. Но переделали это кустарным методом, затем появился подогрев. Так что в Самаре очень слабая «дренажка». Она сейчас просто не срабатывает. Хотя газон достаточно качественный, однако из-за некачественной «дренажки» вода на нем задерживается», – отметил специалист.