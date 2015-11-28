Покеттино: «Мне нравится философия «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями от работы в лондонском клубе. Также специалист заявил, что в будущем мог бы возглавить сборную Англии.

«Возглавить сборную Англии? В футболе все может быть. Никогда не знаешь, что будет в будущем. Если бы кто-нибудь спросил меня три-четыре года назад, буду ли я работать в Англии, я бы сказал: «Разумеется, нет, я ведь не знаю языка». Но после мне позвонил владелец «Саутгемптона» и позвал меня возглавить команду. Теперь я здесь, в «Тоттенхэме», и говорю на английском.

Сейчас я счастлив в «Тоттенхэме», я получаю удовольствие от работы. Мне нравится философия клуба, которую разделяют игроки и руководство, – цитирует Покеттино Off The Post.