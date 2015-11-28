«Атлетико» – «Эспаньол». Смотреть онлайн

В качестве явного фаворита противостояния с «Эспаньолом» подходит мадридский «Атлетико» к очередному своему домашнему матчу в рамках чемпионата Испании. У подопечных Диего Симеоне в активе впечатляющая серия игр без поражений. Все же от лидера мадридцы отстают уже на четыре балла, а потому позволить себе очередную потерю очков футболисты «Атлетико» не могут. В то же время «Эспаньол» должен быть в хорошем расположении духа после уверенной домашней победы над «Малагой» в прошлом туре.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу «Атлетико» – «Эспаньол». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.