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Кононов: «Почему бы не замахнуться на финал Лиги Европы»

28 ноября 2015, 15:21
4

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов в преддверии матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» отметил, за счет чего его команда может победить своего соперника, а также рассказал о планах «быков» в Премьер-лиге и Лиге Европы.

Можно ли сказать, что предстоящий матч с «Ростовом» будет одинаковым по важности с «Боруссией»?

– Безусловно. «Ростов» показывает очень хороший футбол, они организованны как в обороне, так и в атаке. Каждый игрок знает свою позицию. Очень непростая для нас игра.

За счет чего «Краснодар» может обыграть «Ростов»?

– Мы работаем над этой игрой. Конечно, не думаю, что могут быть какие-то сюрпризы. Рассчитываем на индивидуальное качество наших игроков.

В «Краснодаре» есть разделение по важности чемпионат России и Лига Европы? К чему больше приоритет?

– Таких больших разделений нет, но понимаем, что чемпионат России для нас первостепенный. Мы понимаем, что от того, как мы выступил в Премьер-лиге будет зависеть то, где мы будем играть в следующем году – в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Ставим большие цели себе. Лига Европы также важна. Нужно поэтапно ставить задачи.

–​ Гранквист сказал, что хотел бы получить в 1/16 финала более слабого соперника... Разделяете это мнение?

– Знаете, не думаю, что на этом этапе будут слабые соперники. Хотелось бы, чтобы попалась такая команда, которую мы бы смогли победить. Даже играя с «Боруссией» в первом матче мы пропустили в концовке первого тайма и второго, а в этой игре мы вообще выиграли. Почему бы нам соответственно не замахнуться на какое-нибудь серьезное достижение в Лиге Европы?

–​ Выйти в финал?

– Конечно.

«Краснодар» в чемпионате России претендует на какое место?

– Мы будем биться за первое место. Но вы видите, разница в очках есть. Все зависит от того, как сыграем с «Ростовом» и «Кубанью». Тогда и будет четкое представление как мы будем играть и какие цели ставить в следующем году.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Кононов Олег
Комментарии (4)
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somn
1448715415
Смеяться некому...
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андрей андреев
1448719340
Ждите сюрприза
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Вомбат
1448719590
Надо быть реалистами. Год назад Днепр был сильнее, чем Краснодар сейчас. Предел нынешнего Краснодара 1:4 финала, если повезет. Однако нельзя исключать усиления команды зимой. Если хотя бы 3 сильных игроков на проблемные позиции подпишут, то финал ЛЕ станет возможен.
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REDAT
1448792375
Удачи нашим "Быкам"!!!!!!!!!!!!!!!!
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