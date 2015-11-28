Кононов: «Почему бы не замахнуться на финал Лиги Европы»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов в преддверии матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» отметил, за счет чего его команда может победить своего соперника, а также рассказал о планах «быков» в Премьер-лиге и Лиге Европы.

– Можно ли сказать, что предстоящий матч с «Ростовом» будет одинаковым по важности с «Боруссией»?

– Безусловно. «Ростов» показывает очень хороший футбол, они организованны как в обороне, так и в атаке. Каждый игрок знает свою позицию. Очень непростая для нас игра.

– За счет чего «Краснодар» может обыграть «Ростов»?

– Мы работаем над этой игрой. Конечно, не думаю, что могут быть какие-то сюрпризы. Рассчитываем на индивидуальное качество наших игроков.

– В «Краснодаре» есть разделение по важности – чемпионат России и Лига Европы? К чему больше приоритет?

– Таких больших разделений нет, но понимаем, что чемпионат России для нас первостепенный. Мы понимаем, что от того, как мы выступил в Премьер-лиге будет зависеть то, где мы будем играть в следующем году – в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Ставим большие цели себе. Лига Европы также важна. Нужно поэтапно ставить задачи.

–​ Гранквист сказал, что хотел бы получить в 1/16 финала более слабого соперника... Разделяете это мнение?

– Знаете, не думаю, что на этом этапе будут слабые соперники. Хотелось бы, чтобы попалась такая команда, которую мы бы смогли победить. Даже играя с «Боруссией» в первом матче мы пропустили в концовке первого тайма и второго, а в этой игре мы вообще выиграли. Почему бы нам соответственно не замахнуться на какое-нибудь серьезное достижение в Лиге Европы?

–​ Выйти в финал?

– Конечно.

– «Краснодар» в чемпионате России претендует на какое место?

– Мы будем биться за первое место. Но вы видите, разница в очках есть. Все зависит от того, как сыграем с «Ростовом» и «Кубанью». Тогда и будет четкое представление как мы будем играть и какие цели ставить в следующем году.