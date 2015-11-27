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Игнашевич: «Широков может оказаться в ЦСКА»

27 ноября 2015, 23:48
3

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал проблемы, с которыми столкнулись в своих клубах полузащитник «Спартака» Роман Широков и игрок «Динамо» Игорь Денисов.

«Это было неожиданной и неприятной новостью. Ничего не предвещало этого, когда они находились в сборной. Если бы это было в ЦСКА, я бы высказал свое мнение. О том, что происходит в «Динамо» и «Спартаке», говорить не хочется», – говорит Игнашевич.

Футболист армейцев не исключил того, что Широков может перейти в ЦСКА.

«Может быть все, что угодно. Кто мог предположить, что Рома окажется в «Спартаке», или Дзюба из «Спартака» в «Зенит». Не стоит ограничиваться одним «Краснодаром».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Динамо Денисов Игорь Игнашевич Сергей Широков Роман
Комментарии (3)
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tims
1448676707
Руководству ЦСКА лучше подумать о приобретении Мельгарехо из "Кубани". И поторопиться с этим вопросом (на него, вроде, претендует "Спартак"). Южане, насколько известно, с ним прощаются из-за материальных проблем. А полузащитник парагваец разноплановый и забивной. Он успешно сможет меняться с Тошичем и Вернблумом. И возраст позволит Мельгарехо играть в полную силу ещё, как минимум, года 2-3. В отличие от Широкова, который к тому же весьма нестабилен...
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