Игнашевич: «Широков может оказаться в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал проблемы, с которыми столкнулись в своих клубах полузащитник «Спартака» Роман Широков и игрок «Динамо» Игорь Денисов.

«Это было неожиданной и неприятной новостью. Ничего не предвещало этого, когда они находились в сборной. Если бы это было в ЦСКА, я бы высказал свое мнение. О том, что происходит в «Динамо» и «Спартаке», говорить не хочется», – говорит Игнашевич.

Футболист армейцев не исключил того, что Широков может перейти в ЦСКА.

«Может быть все, что угодно. Кто мог предположить, что Рома окажется в «Спартаке», или Дзюба из «Спартака» в «Зенит». Не стоит ограничиваться одним «Краснодаром».