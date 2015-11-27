Игнашевич: «Думбия больше лечится, чем тренируется»

Всё это так, только почему та сам-то, Серёжа, не вышел на второй тайм в ответственной и важной игре с "Волфсбургом"? Ты тоже сослался на какие-то боли в бедре. Хотя настоящий мужик и профессионал в таком случае брызгает на повреждённое место заморозкой и играет. Впрочем ты в последних матчах, если и выходишь на поле, то двигаешься как беременная баба. Не говорю уже о многочисленных ошибках. Так что, не тебе говорить о нестабильности Думбии. Вы, похоже, все там нестабильны...
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал состояние нападающего команды Сейду Думбия и рассказал о причинах его нестабильной игры.
«Одна из причин — то, что он очень мало тренируется, больше лечится. Я не знаю всех деталей его физического состояния, но у него периодически то с мышцами проблемы, то с голеностопом, то с бедром. Что-то ему все время мешает. Он полноценно не тренируется, больше играет. Где-то 90 минут, где-то 45, где-то 15. Фактически он полноценно не тренируется, и отсюда, мне кажется, нестабильность в его результатах», – говорит Игнашевич.