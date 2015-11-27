Ари может вернуться в «Спартак» или перейти в «Локомотив»

Нападающий «Краснодара» Ари может продолжить свою карьеру в Москве.

Сообщается, что футболистом интересуются «Спартак», за который Ари ранее выступал на протяжении трех сезонов, и «Локомотив». Переход в один из этих клубов может состояться в том случае, если переговоры Ари с «Краснодаром» о продлении контракта, которые стороны ведут сейчас, закончатся неудачно. Игрок хочет зарабатывать не менее 2 миллионов евро за сезон.

Transfermarkt оценивает стоимость бразильца, который может в ближайшем будущем стать гражданином России, в 6,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне РФПЛ Ари сыграл за «Краснодар» 13 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету один мяч в девяти матчах Лиги Европы.