Васильев: «Я разочарован поражением «Монако»

Вице-президент «Монако« Вадим Васильев считает, что его команда заслуживала большего, чем поражение в матче Лиги Европы с «Андерлехтом».

«Я разочарован результатом, так как команда провела одну из лучших домашних игр в сезоне. И мы заслуживали большего. Теперь нас ждет матч против «Тоттенхэма», который мы обязаны выигрывать. Верим до последнего.

В чемпионате Франции «Монако» борется за место в тройке, и я уверен, что у нас все получится. Не знаю, когда, но удача должна повернуться к нам лицом», – заявил Васильев.

Напомним, что матч пятого тура Лиги Европы «Монако» – «Андерлехт» закончился со счетом 0:2.