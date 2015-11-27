«Урал» - «Мордовия». Онлайн-трансляция

Стартует очередной тур Российской футбольной Премьер-лиги с непредсказуемого поединка в Екатеринбурге между "Уралом" и "Мордовией". Подопечные Скрипченко потерпели два поражения кряду и теперь наверняка будут максимально нацелены на необходимость реабилитироваться в домашней игре. "Мордовия" же не знает горячи поражений на протяжении четырех встреч.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Урал" - "Мордовия". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!