«Урал» – «Мордовия». Онлайн-трансляция

Стартует очередной тур Российской футбольной Премьер-лиги с непредсказуемого поединка в Екатеринбурге между «Уралом» и «Мордовией». Подопечные Скрипченко потерпели два поражения кряду и теперь наверняка будут максимально нацелены на необходимость реабилитироваться в домашней игре. «Мордовия» же не знает горячи поражений на протяжении четырех встреч.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» – «Мордовия». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!