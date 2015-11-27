Руис: «Спортинг» хорошо изучил «Локомотив»

Нападающий «Спортинга» Брайан Руис поделился впечатлениями от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом», который завершился победой его команды со счетом 4:2.



«Мы контролировали игру. Пропустили в дебюте, но продолжили действовать так, как планировали, следовали установке. После нашего второго гола все было под контролем. Думаю, ключом к победе стало понимание игры «Локомотива». Мы хорошо изучили соперника и знали, что он силен в контратаках. Сказался и прогресс, которого «Спортинг» добился в последние месяцы», – сказал Руис.