Хуммельс: «Мяч упорно не хотел залетать в сетку»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс высказался относительно гостевого поражения от «Краснодара» со счетом 0:1 в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы заявил. Футболист сборной Германии отметил дружелюбную атмосферу на стадионе.



«Мы 89 минут играли хорошо, но одной оплошности в начале оказалось достаточно, чтобы мы проиграли. Сегодня от нас отвернулась удача. Мы три раза попадали в каркас ворот. Мяч упорно не хотел залетать в сетку. Хотел бы отметить очень дружелюбную атмосферу на трибунах. Болельщики «Краснодара» помогли ему победить», – сказал Хуммельс.