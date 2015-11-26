Галицкий: «Везение было на стороне «Краснодара»? Знаете, это вряд ли применимый термин»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился своим мнением о победе «быков» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против дортмундской «Боруссии» (1:0).

«Боруссия» – сумасшедшая качественная команда. Везение было на стороне «Краснодара»? Знаете, это вряд ли применимый термин, когда ребята отдали все силы. Вы видели, какая великолепная команда с нами играла. Конечно, мы сегодня не играли в тот футбол, который хотим, но это был единственный шанс победить.

Когда появятся свои Янузаи в Академии? Мы работаем над этим», – сказал Галицкий.