КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 450 тысяч рублей

По итогам очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС на московский «Спартак» был наложен штраф в размере 450 тысяч рублей. Причиной наказания послужили неправомерные действия зрителей на трибунах «Открытия Арены» во время матча 16 тура российской Премьер-лиги между красно-белыми и «Краснодаром» (3:2), использование и бросание фанатами пиротехнических изделий.

Пермский «Амкар» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в игре с «Рубином» оштрафован на 60 тысяч рублей. Московское «Динамо» за задержку начала выездной игры с саранской «Мордовией», а также за скандирование зрителями оскорбительных выражений и использование пиротехники оштрафовано на 120 тысяч рублей. Московский «Локомотив» за использование болельщиками пиротехники получил штраф размером в 100 тысяч рублей.