Глава КФС: «Будем рады видеть российские клубы в Крыму»

По словам главы Крымского футбольного союза Юрия Ветохи, полуостров будет рад принять на зимние сборы российские команды, отказавшиеся от проведения сборов в Турции. При этом, Ветоха подчеркнул, что существуют некоторые проблемы, которые для начала нужно устранить.

«На зимний период, появилась такая информация, в Турцию будет запрещено или рекомендовано не осуществлять перелеты. Тогда мы ждем к нам наплыв, будем рады. Но у нас другая напасть – с электричеством, это немаловажно», – подчеркнул президент КФС.