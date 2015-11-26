Бут: «У «Краснодара» имеется необходимый опыт»

Бывший полузащитник «Боруссии» Дортмунд Владимир Бут считает, что в матче «Краснодара» с немецким клубом в Лиге Европы нет явного фаворита.

«Боруссия» очень сильна, но и «Краснодар» – это хорошая команда. Она неплохо выступила и в прошлом розыгрыше Лиги Европы. Я помню, что в том году она дома сыграла вничью с «Эвертоном» 1:1, упустив победу лишь на последних минутах. И пусть «Краснодар» тогда не вышел из группы, необходимый опыт у него появился.

Вы знаете, футбол сейчас настолько непрогнозируемый, что порой даже боишься что-либо загадывать. Я сейчас посмотрел два матча «Барселоны» против «Реала» и «Ромы». Вот про нее можно сказать, что она возьмет и обязательно выиграет. А здесь шансы команд 50 на 50.

Конечно, все букмекеры ставят на то, что Дортмунд – большой фаворит. За «Боруссию» говорит и результат первой встречи, когда она победила «Краснодар» со счетом 2:1. Однако я считаю, что явного фаворита в этом матче нет», – признался Бут.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Боруссия» состоится в четверг, 26 ноября, в 19:00 по московскому времени.